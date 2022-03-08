9,10 и 11 марта: Шмигаль призвал мир выходить с просьбой закрыть небо над Украиной

Несмотря на массовые и циничные обстрелы Россией украинских мирных городов, НАТО отказывается закрывать небо над Украиной. Однако Россия не остановится.

Поэтому украинские политики, и не только, призывают весь мир выходить с требованием закрыть небо. Сегодня с такой просьбой обратился премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Выходить с требованием закрыть небо над Украиной

Шмигаль обратился к украинцам со всех уголков мира и к каждому, кто поддерживает Украину.

Российские оккупанты, не способные в честном бою противодействовать ВСУ, прибегли к бомбардировке украинских городов, уничтожению жилых домов, школ, больниц, садов. Гражданские гибнут от ракет и бомб, гибнут дети Украины.

Он просит выходить в своих городах 9, 10 и 11 марта с призывом закрыть небо над Украиной.

Все мы знаем подлинную силу слова. Сегодня это – ваше оружие. Выходите в своих городах 9, 10, 11 марта с призывом закрыть небо над Украиной или дать нам возможность сделать это самим,

– призывает Шмигаль.

Чиновник добавил, что весь мир должен понять: его безопасность находится под угрозой, если под угрозой Украина.

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