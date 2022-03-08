Саме тому українські політики, й не тільки, закликають весь світ виходити із вимогою закрити небо. Сьогодні з таким проханням звернувся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Виходити із вимогою закрити небо над Україною

Шмигаль звернувся до українців з усіх куточків світу, і до кожного, хто підтримує Україну.

Російські окупанти, неспроможні у чесному бою протидіяти ЗСУ, вдалися до бомбардування українських міст, знищення житлових будинків, шкіл, лікарень, садочків. Цивільні гинуть від ракет і бомб, гинуть діти України.

Він просить виходити у своїх містах 9, 10 і 11 березня із закликом закрити небо над Україною.

Усі ми знаємо справжню силу слова. Сьогодні це – ваша зброя. Виходьте у своїх містах 9, 10, 11 березня із закликом закрити небо над Україною або дати нам можливість зробити це самим,

– закликає Шмигаль.

Чиновник додав, що весь світ повинен зрозуміти: його безпека під загрозою, якщо під загрозою Україна.

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