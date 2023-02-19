Заметим, что по состоянию на 19 февраля известно о 142 860 ликвидированных окупантов. Кроме того, Минобороны опубликовало видео, на котором показаны потрясающие кадры работы БМП-2 разных подразделений 93-й бригады Холодный Яр.
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ВСУ продолжают стоять на обороне Бахмута
В подписи к видео говорится, что Вооруженные Силы выполняют чрезвычайно сложную, но крайне нужную работу. Отдельно там отмечены награды бронегрупп.
В настоящее время на Бахмутском направлении бронегруппы играют важную роль в поддержке пехоты. Это сложная и чрезвычайно рискованная работа, ведь экипажи обычно ведут огонь по врагу,
– отмечено в сообщении.
Как 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр дает отпор оккупантам: смотрите видео МО
Что нужно знать о бронегрупахИх создают для того, чтобы усилить обороноспособность роты и ее устойчивость на возможных направлениях наступления противника. Также группы закрывают бреши, которые образуются из-за огневых ударов, и выполняют другие задачи, требующие стремительных, маневровых действий и эффективного огневого поражения групп оккупантов.
В состав таких групп могут входить несколько танков, а также БМП и БТР, однако, как правило, без десанта.
Источник: buklib.net
Потери России с каждым днем растут
- В Генеральном штабе вечером 19 февраля сообщили, что ВСУ за минувшие сутки сбили российский штурмовик Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".
- Авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по районам сосредоточения захватчиков и еще 7 ударов – по ЗРК врага на огневых позициях.
- Следует упомянуть также о неудаче, постигшей путинских воинов в Бердянске в Запорожской области. Собственно, в городском совете констатировали, что на базе отдыха, где враг обустроил госпиталь, вспыхнул масштабный пожар.