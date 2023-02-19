Зауважимо, що станом на 19 лютого відомо про 142 860 ліквідованих окупантів. Окрім того, Міноборони опублікувало відео, на якому показані приголомшливі кадри роботи БМП-2 різних підрозділів 93-ї бригади Холодний Яр.

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ЗСУ продовжують стояти на обороні Бахмута

У підписі до відео йдеться про те, що Збройні Сили виконують надзвичайно складну, але вкрай потрібну роботу. Окремо там відзначені заслуги бронегруп.

Нині на Бахмутському напрямку бронегрупи відіграють визначну роль у підтримці піхоти. Це складна і надзвичайно ризикована робота, адже екіпажі зазвичай ведуть вогонь по ворогу впритул,

– зазначено у повідомленні.

Як 93 окрема механізована бригада Холодний Яр дає відсіч окупантам: дивіться відео МО

Що потрібно знати про бронегрупи Їх створюють для того, аби посилити обороноздатність роти та її стійкість на ймовірних напрямах наступу противника. Також групи закривають проломи, які утворюються через вогневі удари, та виконують інші завдань, що потребують стрімких, маневрових дій і ефективного вогневого ураження груп окупантів. Їх створюють для того, аби посилити обороноздатність роти та її стійкість на ймовірних напрямах наступу противника. Також групи закривають проломи, які утворюються через вогневі удари, та виконують інші завдань, що потребують стрімких, маневрових дій і ефективного вогневого ураження груп окупантів. До складу таких груп можуть входити декілька танків, а також БМП і БТР, однак, як правило, без десанту.

Джерело: buklib.net

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