Ворог продовжує обстріли населених пунктів та спроби наступів. Про ситуацію на фронті станом на 18:00 19 лютого розповіли у Генштабі ЗСУ.

Зверніть увагу Обстріли Нікополя й Херсонщини, Leopard 2 скоро будуть в Україні: хронологія 361 дня війни

Ворожі атаки та обстріли

Протягом цієї доби станом на 18:00 окупанти завдали 9 ракетних та 11 авіаційних ударів. Крім того, росіяни понад 20 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню, через що є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Росіяни продовжують докладати зусиль для наступів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Крім того, окупанти продовжують обстріли населених пунктів біля лінії розмежування з танків, артилерії та мінометів. Зокрема:

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли 10 населених пунктів;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – 12;

на Бахмутському – 8;

на Авдіївському та Шахтарському – 15;

на Запорізькому – 8;

на Херсонському – 5.

Втрати ворога та тиск на цивільних в окупації

За даними Генштабу, в Каланчаку на Херсонщині у центральній лікарні окупанти зробили собі військовий шпиталь. Цивільним у наданні допомоги в лікарні тепер відмовляють. Лише за минулу добу туди завезли понад 50 вбитих та поранених загарбників.

У Запорізькій області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема на дітей. У школах Токмака перед уроками дітей змушують співати російський гімн та створювати для окупантів листівки зі словами подяки до роковин початку повномасштабного вторгнення.

Успіхи українських військ

Сьогодні наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати "Орлан-10" та дрон-камікадзе типу "Ланцет-3". Наша авіація завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, а ще 7 ударів – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Ще 2 удари – по важливих об'єктах для ворога.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.