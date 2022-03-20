93% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России: результаты исследования

Социологическая группа Рейтинг провела общенациональный опрос – "Украина в условиях войны".

Согласно полученной информации, вера в победу остается на самом высоком уровне – 93% опрошенных думают, что Украина сможет отразить нападение России.

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Половина опрошенных, а именно 47%, надеются, что Украина сможет победить уже в ближайшие несколько недель.

Четверть, то есть 23%, считает, что война продлится несколько месяцев. Только 12% думают, что война закончится через полгода – год или больше.

Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. Сейчас 17% затруднились ответить на этот вопрос.

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