Большие потери россиян на Юге и отсутствие надежды на переговоры: основное за 94 день войны

По состоянию на 28 мая продолжаются 94-е сутки героической борьбы украинцев в войне с Россией. Наши защитники и защитницы продолжают давать мощный отпор противнику.

Каждый день делает нас на шаг ближе к победе. Об основных событиях 94-го дня войны с Россией читайте в материале 24 канала.

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05:12 В Пентагоне заявили, что по состоянию на 27 мая боевые действия на Донбассе – очень динамичные. Ситуация меняется каждый день. Но при этом надежды на переговоры нет.

04:10 Российские войска 27 мая начали понемногу входить в Северодонецк Луганской области. В целом это не слишком хороший сигнал, но Алексей Арестович предположил, что теперь есть шанс, что большая часть накопленных ранее сил будет разбита в уличных боях.

00:57 Над Херсонской областью 27 мая украинский истребитель МиГ-29 сбил российский истребитель Су-35. Перед этим украинские Воздушные силы ликвидировали вражескую ротно-тактическую группу. Также уничтожили 6 российских вертолетов и 63 солдата личного состава. Ликвидировали 19 единиц вражеской техники, среди которой были 3 современных танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артустановка и уже упомянутые воздушные цели.

00:50 Канцлер Австрии Карл Нехаммер 28 мая созвонился с кремлевским диктатором. Он заявил, что Путин якобы "дал позитивные сигналы" относительно обмена пленными с Украиной, а также разблокирования наших портов.

00:18 Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины 27 мая накрыли в Донецкой области передовой командный пункт врага. В тот момент там находились более 20 российских офицеров старших чинов.