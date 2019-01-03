94% дорог Украины находятся в аварийном состоянии, – Садовый

Городской председатель Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый отметил, что Украине следует брать пример с Германии при строительстве и ремонте дорог.

Об этом Садовый заявил во время съезда партии 3 января, который состоялся в Киеве.

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Дорогу Одесса-Киев уже ремонтируют в течение последних 20 лет. За это время было потрачено 1,5 миллиарда долларов. Если бы мы дали такой заказ немцам, они бы построили бетонку за 350 и дали еще 30 лет гарантии,

– отметил Садовый.

В то же время мэр Львова добавил, Украине значительно выгоднее строить бетонные дороги. Для этого у нас есть собственное сырье, к тому же это будет значительно проще и дешевле в обслуживании.

Напомним, "Самопомич" выдвинула Андрея Садового кандидатом в президенты. Первый тур президентских выборов 2019 состоится в последнее воскресенье марта этого года.