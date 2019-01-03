94% доріг України перебувають в аварійному стані, – Садовий

Міський голова Львова, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий зазначив, що Україні варто брати приклад у Німеччини під час будування та ремонтування доріг.

Про це Садовий заявив під час з'їзду партії 3 січня, який відбувся в Києві.

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Дорогу Одеса-Київ вже ремонтують впродовж останніх 20 років. За цей час було витрачено 1,5 мільярда доларів. Якщо би ми дали таке замовлення німцям, вони би збудували бетонку за 350 і дали ще 30 років гарантії,

– зазначив Садовий.

Водночас мер Львова додав, Україні значно вигідніше будувати бетонні дороги. Для цього у нас є власна сировина, до того ж це буде значно простіше і дешевше в обслуговуванні.

Нагадаємо, "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом в президенти. Перший тур президентських виборів 2019 відбудеться в останню неділю березня цього року.