16:07
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      94-летняя американка пожелала себе умереть на день рождения: видео

      - Читати новину українською

      Пенсионерка на свой 94 день рождения загадала только одно желание: женщина хочет умереть. Курьезный инцидент произошел в Вашингтоне, США.

      Видео опубликовало издание Daily Mail. Сначала 94-летняя американка поблагодарила родственников за поздравления, а потом призналась в том, что хочет умереть.

      Было и такое В Британии 102-летний пенсионер самостоятельно дал отпор грабителю: фото

      На видео вся семья поет имениннице песню и дарит торт со свечами, после чего та говорит: "Что же, спасибо! Очень надеюсь, что это мой последний день рождения!"

      Ответ шокировал всех гостей. За сутки видео собрало 13 миллионов просмотров и около 3 миллионов лайков.

      94-летняя американка пожелала умереть на день рождения: видео

       

      В Киеве ввели карантин из-за коронавируса: какие будут ограничения
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Эпидемия коронавируса в мире: как звезды путешествуют с медицинскими масками
      Юлія Михайлова
      сегодня , 15:55 Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
      Світлана Попова
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 14:46 Курс гривны к доллару на фоне возможного финансового кризиса: прогнозы
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук