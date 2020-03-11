94-летняя американка пожелала себе умереть на день рождения: видео

Пенсионерка на свой 94 день рождения загадала только одно желание: женщина хочет умереть. Курьезный инцидент произошел в Вашингтоне, США.

Видео опубликовало издание Daily Mail. Сначала 94-летняя американка поблагодарила родственников за поздравления, а потом призналась в том, что хочет умереть.

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На видео вся семья поет имениннице песню и дарит торт со свечами, после чего та говорит: "Что же, спасибо! Очень надеюсь, что это мой последний день рождения!"

Ответ шокировал всех гостей. За сутки видео собрало 13 миллионов просмотров и около 3 миллионов лайков.

94-летняя американка пожелала умереть на день рождения: видео