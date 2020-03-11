94-річна американка побажала собі померти на день народження: відео

Пенсіонерка на свій 94 день народження загадала лише одне бажання: жінка хоче померти. Курйозний інцидент трапився у Вашингтоні, США.

Відео опублікувало видання Daily Mail. Спершу 94-річна американка подякувала родичам за привітання, а потім зізналася в тому, що хоче померти.

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На відео уся сім'я співає іменинниці пісню і дарує торт зі свічками, після чого та каже: "Що ж, дуже дякую! Дуже сподіваюся, що це мій останній день народження!"

Відповідь шокувала всіх гостей. За добу відео зібрало 13 мільйонів переглядів і близько 3 мільйонів лайків.

94-річна американка побажала померти на день народження: відео