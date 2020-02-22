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      У Британії 102-річний пенсіонер самотужки дав відсіч грабіжнику: фото

      - Читать новость на русском
      102-річний пенсіонер самотужки дав відсіч грабіжнику / dailystar.co.uk

      У Великій Британії невідомий чоловік прийшов до будинку 102-річного пенсіонера та його 97-річної дружини. Спершу чоловік заявив, що хоче перевірити освітлення, однак насправді він хотів пограбувати пару.

      Інцидент трапився у місті Лінкольн, повідомляє Daily Star. 102-річний Джон одразу запідозрив, що прохання чоловіка про перевірку освітлення доволі дивне.

      До речі: Пенсіонер випадково знайшов у гаражі прикрасу вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів: фото

      Джон вирішив не пускати чоловіка до помешкання. Тоді зловмисник силою відчинив двері, щоб прорватися у дім. Він вдарив пенсіонера, але той не розгубився і завдав кількох ударів у відповідь. Під час бійки Джон отримав поранення руки.

      пенсіонер бійка британія
      Рука пенсіонера після бійки/ Фото Daily Star

      Після цього грабіжник втік. 102-річний Джон вважає, що нападник просто злякався.

      Які курйозні випадки ставалися з пенсіонерами?Літня пара з Австралії отримала невідому посилку поштою. Пенсіонери були дуже здивовані, коли побачили у ящику 20 кілограмів метамфетаміну. У Франції пенсіонерка на кухні знайшла картину і вирішила її продати. З'ясувалося, що це загублений шедеврфлорентійського художника Чімабуе. На аукціоні картину продали за 24 мільйони євро.

      У Великій Британії донька пенсіонерки випадково викинула банку з всіма заощадженнями своєї матері. 26 тисяч доларів допомогли знайти працівники компанії з утилізації відходів.

      Росіяни будь-якою ціною намагатимуться повернути нам Донбас, – Дейнега
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Кримінальні новини Поліція Велика Британія Курйозні новини
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