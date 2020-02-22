У Британії 102-річний пенсіонер самотужки дав відсіч грабіжнику: фото

У Великій Британії невідомий чоловік прийшов до будинку 102-річного пенсіонера та його 97-річної дружини. Спершу чоловік заявив, що хоче перевірити освітлення, однак насправді він хотів пограбувати пару.

Інцидент трапився у місті Лінкольн, повідомляє Daily Star. 102-річний Джон одразу запідозрив, що прохання чоловіка про перевірку освітлення доволі дивне.

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Джон вирішив не пускати чоловіка до помешкання. Тоді зловмисник силою відчинив двері, щоб прорватися у дім. Він вдарив пенсіонера, але той не розгубився і завдав кількох ударів у відповідь. Під час бійки Джон отримав поранення руки.



Рука пенсіонера після бійки/ Фото Daily Star

Після цього грабіжник втік. 102-річний Джон вважає, що нападник просто злякався.

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