У Британії жінка випадково викинула банку з 26 000 доларів

Донька пенсіонерки випадково викинула банку з всіма заощадженнями своєї матері. 26 тисяч доларів допомогли знайти працівники компанії з утилізації відходів.

Курйозний інцидент трапився у Великій Британії в місті Дамбартон, що неподалік від Глазго, повідомляє ВВС.

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Як трапився інцидент

Коли пенсіонерки не було вдома, її донька вирішила прибрати будинок і викинула усі старі банки. З’ясувалося, що в одній з таких банок були всі заощадження пенсіонерки – 26 тисяч доларів.

Донька та син жінки одразу відправилися в центр приймання вторинної сировини і попросили відшукати зниклі гроші. Їм допомогли сміттярі Тоні Скенлон і Кенні Макадамс.

Як знайшли гроші

Сміттярі розповіли, що один з двох ущільнювачів сміття був поламаний. Чоловіки згадали, що кинули через це мішки в металевий контейнер. У ньому і знайшли гроші. Тож пенсіонерці допомогла звичайна щаслива випадковість.

Це було чудово. Тоні сказав мені, що жінка почала плакати. Я потиснув руку її братові. Це були божевільні дві години. Ми зробили все, щоб знайти гроші,

– сказав Кенні Макадамс



Двоє чоловіків знайшли гроші/ Фото: ВВС

Якби донька і син пенсіонерки хоч трохи забарилися, їхні мішки з грошима відправили б на сміттєзвалище.

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