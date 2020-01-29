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      У Британії жінка випадково викинула банку з 26 000 доларів

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      У Британії жінка випадково гроші у сміття / bbc.com

      Донька пенсіонерки випадково викинула банку з всіма заощадженнями своєї матері. 26 тисяч доларів допомогли знайти працівники компанії з утилізації відходів.

      Курйозний інцидент трапився у Великій Британії в місті Дамбартон, що неподалік від Глазго, повідомляє ВВС.

      До речі: У США сім'я випадково запекла разом із піцою змію

      Як трапився інцидент

      Коли пенсіонерки не було вдома, її донька вирішила прибрати будинок і викинула усі старі банки. З’ясувалося, що в одній з таких банок були всі заощадження пенсіонерки – 26 тисяч доларів.

      Донька та син жінки одразу відправилися в центр приймання вторинної сировини і попросили відшукати зниклі гроші. Їм допомогли сміттярі Тоні Скенлон і Кенні Макадамс.

      Як знайшли гроші

      Сміттярі розповіли, що один з двох ущільнювачів сміття був поламаний. Чоловіки згадали, що кинули через це мішки в металевий контейнер. У ньому і знайшли гроші. Тож пенсіонерці допомогла звичайна щаслива випадковість.

      Це було чудово. Тоні сказав мені, що жінка почала плакати. Я потиснув руку її братові. Це були божевільні дві години. Ми зробили все, щоб знайти гроші,
      – сказав Кенні Макадамс

      гроші курйози велика британія
      Двоє чоловіків знайшли гроші/ Фото: ВВС

      Якби донька і син пенсіонерки хоч трохи забарилися, їхні мішки з грошима відправили б на сміттєзвалище.

      Раніше було таке: Німець знайшов у старому годиннику 25 тисяч євро

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Велика Британія Курйозні новини Гроші
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