Німець знайшов у старому годиннику 25 тисяч євро

У Німеччині чоловік на блошиному ринку купив старий годинник. Всередині він виявив велику пачку банкнот – німецьких марок. Він обміняв їх у центральному банку та отримав за це близько 25 500 євро.

Німець виявив 50 тисяч марок у дерев'яних панелях годинника, пише DW. Він відніс гроші у місцеве державне бюро знахідок.

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Оскільки 6 місяців ніхто не вимагав гроші, чоловікові дозволили повернути їх назад.

Спершу єдина проблема полягала в тому, що банкноти не приймав жоден магазин чи ресторан, оскільки це були німецькі марки – валюта Німеччини до 2001 року.

Однак чоловік зміг обміняти їх у Центральному банку. Йому довелося сплатити адміністративний збір у розмірі 576 євро.

Довідка. Офіційний обмінний курс між євро і німецькими марками залишається незмінним з 2001 року: один євро коштує 1,95583 марки.

У результаті вартість знахідки чоловіка склала близько 25 500 євро.

У 2018 році Центральний банк підрахував, що "на руках" у німців може залишатися понад 12,6 мільярдів німецьких марок (близько 6,3 мільярда євро).

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