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      Немец нашел в старых часах 25 тысяч евро

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      Немец нашел в старых часах 25 тысяч евро / isorepublic.com

      В Германии мужчина на блошином рынке купил старые часы. Внутри он обнаружил большую пачку банкнот – немецких марок. Он обменял их в центральном банке и получил за это около 25 500 евро.

      Немец обнаружил 50 тысяч марок в деревянных панелях часов, пишет DW. Он отнес деньги в местное государственное бюро находок.

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      Поскольку 6 месяцев никто не требовал деньги, мужчине позволили вернуть их обратно.

      Сначала единственная проблема заключалась в том, что банкноты не принимал ни один магазин или ресторан, поскольку это были немецкие марки – валюта Германии до 2001 года.

      Однако он смог обменять их в Центральном банке. Ему пришлось заплатить административный сбор в размере 576 евро.

      Справка. Официальный обменный курс между евро и немецкими марками остается неизменным с 2001 года один евро стоит 1,95583 марки.

      В результате стоимость находки мужа составила около 25 500 евро.

      В 2018 году Центральный банк подсчитал, что "на руках" у немцев может оставаться более 12,6 миллиардов немецких марок (около 6,3 миллиарда евро).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Деньги
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