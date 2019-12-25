Немец нашел в старых часах 25 тысяч евро

В Германии мужчина на блошином рынке купил старые часы. Внутри он обнаружил большую пачку банкнот – немецких марок. Он обменял их в центральном банке и получил за это около 25 500 евро.

Немец обнаружил 50 тысяч марок в деревянных панелях часов, пишет DW. Он отнес деньги в местное государственное бюро находок.

Читайте также: Найденную картину на кухне у пенсионерки продали за 24 миллиона евро: фото

Поскольку 6 месяцев никто не требовал деньги, мужчине позволили вернуть их обратно.

Сначала единственная проблема заключалась в том, что банкноты не принимал ни один магазин или ресторан, поскольку это были немецкие марки – валюта Германии до 2001 года.

Однако он смог обменять их в Центральном банке. Ему пришлось заплатить административный сбор в размере 576 евро.

Справка. Официальный обменный курс между евро и немецкими марками остается неизменным с 2001 года один евро стоит 1,95583 марки.

В результате стоимость находки мужа составила около 25 500 евро.

В 2018 году Центральный банк подсчитал, что "на руках" у немцев может оставаться более 12,6 миллиардов немецких марок (около 6,3 миллиарда евро).

Кстати: В США мужчина ограбил банк, а деньги разбросал по улице с криками "Веселого Рождества"