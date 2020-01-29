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      В Британии женщина случайно выбросила банка с 26 тысячами долларов

      78 Читати новину українською
      В Британии женщина случайно деньги в мусор / bbc.com

      Дочь пенсионерки случайно выбросила банку со всеми сбережениями своей матери. 26 тысяч долларов помогли найти сотрудники компании по утилизации отходов.

      Курьезный инцидент произошел в Великобритании в городе Дамбартон, недалеко от Глазго, сообщает ВВС.

      Кстати: В США семья случайно ожесточенная вместе с пиццей змею

      Как произошел инцидент

      Когда пенсионерки не было дома, ее дочь решила убраться в доме и выбросила все старые банки. Выяснилось, что в одной из таких банок были все сбережения пенсионерки – 26 тысяч долларов.

      Дочь и сын женщины сразу отправились в центр приема вторичного сырья и попросили отыскать пропавшие деньги. Им помогли мусорщики Тони Скэнлон и Кенни Макадамс.

      Как нашли деньги

      Мусорщики рассказали, что один из двух уплотнителей мусора был поломан. Мужчины вспомнили, что бросили поэтому мешки в металлический контейнер. В нем и нашли деньги. Пенсионерке помогла обычная счастливая случайность.

      Это было замечательно. Тони сказал мне, что женщина начала плакать. Я пожал руку ее брату. Это были сумасшедшие 2 часа. Мы сделали все, чтобы найти деньги,
      – сказал Кенни Макадамс

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      Двое мужчин нашли деньги/ Фото: ВВС

      Если бы дочь и сын пенсионерки хоть немного замешкались, их мешки с деньгами отправили бы на свалку.

      Ранее было такое: Немец нашел в старых часах 25 тысяч евро

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Деньги Великобритания Курьезные новости
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