В Британии женщина случайно выбросила банка с 26 тысячами долларов

Дочь пенсионерки случайно выбросила банку со всеми сбережениями своей матери. 26 тысяч долларов помогли найти сотрудники компании по утилизации отходов.

Курьезный инцидент произошел в Великобритании в городе Дамбартон, недалеко от Глазго, сообщает ВВС.

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Как произошел инцидент

Когда пенсионерки не было дома, ее дочь решила убраться в доме и выбросила все старые банки. Выяснилось, что в одной из таких банок были все сбережения пенсионерки – 26 тысяч долларов.

Дочь и сын женщины сразу отправились в центр приема вторичного сырья и попросили отыскать пропавшие деньги. Им помогли мусорщики Тони Скэнлон и Кенни Макадамс.

Как нашли деньги

Мусорщики рассказали, что один из двух уплотнителей мусора был поломан. Мужчины вспомнили, что бросили поэтому мешки в металлический контейнер. В нем и нашли деньги. Пенсионерке помогла обычная счастливая случайность.

Это было замечательно. Тони сказал мне, что женщина начала плакать. Я пожал руку ее брату. Это были сумасшедшие 2 часа. Мы сделали все, чтобы найти деньги,

– сказал Кенни Макадамс



Двое мужчин нашли деньги/ Фото: ВВС

Если бы дочь и сын пенсионерки хоть немного замешкались, их мешки с деньгами отправили бы на свалку.

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