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      В США семья случайно запекла вместе с пиццей змею

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      Супруги хотели поужинать и случайно запекли в духовке змею / newsobserver

      Супруги решили подогреть в духовке замороженную пиццу. Когда открыли ее, то увидели запеченную змею. Семья до сих пор не знает, как пресмыкающееся попало в духовку.

      Семья рассказывает, что вечером решили поужинать пиццей и поставили ее в духовку. Уже через 10 минут они почувствовали ужасный резкий запах из духовки. Когда открыли ее, увидели змею, которая уже начала запекаться. Об этом сообщает The News&Observer.

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      По словам мужа Роберта, змея была 50 снтиметров в длину. Он сразу вынес мертвое существо, в то время как его жена Эмбер с двумя детьми закрылась в соседней комнате.

      змія сша
      Змею нашли в духовке уже мертвой / Фото News&Observer

      Супруги считают, что сначала змея в духовке была живой. Они не знают, как она туда попала. Вспоминают, что в последний раз пользовались духовкой 25 декабря, на Рождество.

      змія сша
      Мужчина сразу вынес мертвую змею, она была длиной полметра / Фото News&Observer

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости США Мир животных Курьезные новости
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