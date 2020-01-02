В США семья случайно запекла вместе с пиццей змею

Супруги решили подогреть в духовке замороженную пиццу. Когда открыли ее, то увидели запеченную змею. Семья до сих пор не знает, как пресмыкающееся попало в духовку.

Семья рассказывает, что вечером решили поужинать пиццей и поставили ее в духовку. Уже через 10 минут они почувствовали ужасный резкий запах из духовки. Когда открыли ее, увидели змею, которая уже начала запекаться. Об этом сообщает The News&Observer. Интересно: В США мальчик попросил на Рождество увеличительное стекло: с его помощью он поджег свой двор По словам мужа Роберта, змея была 50 снтиметров в длину. Он сразу вынес мертвое существо, в то время как его жена Эмбер с двумя детьми закрылась в соседней комнате.

Змею нашли в духовке уже мертвой / Фото News&Observer Супруги считают, что сначала змея в духовке была живой. Они не знают, как она туда попала. Вспоминают, что в последний раз пользовались духовкой 25 декабря, на Рождество.

Мужчина сразу вынес мертвую змею, она была длиной полметра / Фото News&Observer