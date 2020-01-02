У США сім'я випадково запекла разом із піцою змію

Подружжя вирішили нагріти у духовці заморожену піцу. Коли відкрили її, то побачили запечену змію. Родина досі не знає, як плазун потрапив у духовку.

Родина розповідає, що ввечері вирішили повечеряти піцою і поставили її в духовку. Вже через 10 хвилин вони відчули жахливий різкий запах з духовки. Коли відчинили її, побачили змію, яка уже почала запікатися. Про це повідомляє The News&Observer.

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За словами чоловіка Роберта, змія мала пів метри довжини. Він одразу виніс мертву істоту, в той час його дружина Ембер з двома дітьми зачинилися у сусідній кімнаті.



Змію знайшли у духовці уже мертвою / Фото News & Observer

Подружжя вважає, що спочатку змія у духовці була живою. Вони не знають, як вона туди потрапила. Пригадують, що востаннє користувалися духовкою 25 грудня, на Різдво.



Чоловік одразу виніс мертву істоту, вона була завдовжки пів метра / Фото News & Observer