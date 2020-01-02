20:16
2 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Безсмертний Бердимухамедов. Путін пробив дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 січня
      Вєсті.UA. Жир: Віктор Павлік йде в президенти? П'яний ефір з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      20:01, 1 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Курйозні новини
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У США сім'я випадково запекла разом із піцою змію

      481 Читать новость на русском
      Подружжя хотіло повечеряти і випадково запекли у духовці змію / newsobserver

      Подружжя вирішили нагріти у духовці заморожену піцу. Коли відкрили її, то побачили запечену змію. Родина досі не знає, як плазун потрапив у духовку.

      Родина розповідає, що ввечері вирішили повечеряти піцою і поставили її в духовку. Вже через 10 хвилин вони відчули жахливий різкий запах з духовки. Коли відчинили її, побачили змію, яка уже почала запікатися. Про це повідомляє The News&Observer.

      Цікаво: У США хлопчик попросив на Різдво збільшуване скло: з його допомогою він підпалив свій двір

      За словами чоловіка Роберта, змія мала пів метри довжини. Він одразу виніс мертву істоту, в той час його дружина Ембер з двома дітьми зачинилися у сусідній кімнаті.

      змія сша
      Змію знайшли у духовці уже мертвою / Фото News & Observer

      Подружжя вважає, що спочатку змія у духовці була живою. Вони не знають, як вона туди потрапила. Пригадують, що востаннє користувалися духовкою 25 грудня, на Різдво.

      змія сша
      Чоловік одразу виніс мертву істоту, вона була завдовжки пів метра / Фото News & Observer

      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
      18496
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини США Курйозні новини Світ тварин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 1090
      сьогодні , 17:03 "Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России
      Андрій Ілларіонов 781
      28 грудня 2019 , 12:30 Прикраси та алергія: яких металів слід уникати
      1003
      сьогодні , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 2231
      сьогодні , 14:15 Зеленський для України – як лотерейний квиток: ексклюзивне інтерв'ю з Казаріним
      Олена Трибушна 1808
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук