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      У США хлопчик попросив на Різдво збільшуване скло: з його допомогою він підпалив свій двір

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      Схоже, Кайді відразу зрозумів, що скоїв / фото з соцмереж Нісси-Лін Парсон

      У Техасі 12-річний хлопчик Кайді попросив у батьків на Різдво доволі скромний подарунок – збільшуване скло. Цим він здивував маму й тата, але ті його прохання виконали. Дарма – наступного дня їх подвір’я охопило полум’я.

      Витівнику збільшуване скло було потрібне зовсім не для читання книг, як думали його батьки. За допомогою нього Кайді з братом вирішив спробувати "щось підпалити". Про це пише KDFW FOX 4.

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      Кайді побачив свій подарунок і сказав: "О, так, збільшувальне скло", а його брат вигукнув: "Ага, тепер ми зможемо підпалювати предмети". І ми такі: "О ні,
      – розповів батько Джастін Парсон.

      Наївні батьки подумали, що це такий жарт і збільшуване скло вирішили не відбирати. Проте вже наступного дня про це пошкодували.

      Кайді разом зі своїм старшим братом Ештоном вийшли на ґанок і спробували підпалити газету за допомогою нового подарунка. Папір спалахнув дуже швидко. Від несподіванки хлопці кинули його на вулицю. Полум'я охопило галявину Парсонів, а за мить – увесь передній двір.


      Батьки кинулися гасити пожежу/ фото з соцмереж Нісси-Лін Парсон

      На щастя, батьки відразу побачили полум’я та зі шлангом і відрами з водою кинулись рятувати подвір’я. Пожежу їм вдалося швидко погасити, після цього Кайді добровільно здав батькам свій подарунок.

      Батьки відразу кинулись гасити пожежу: відео

      Мама хлопчика у соцмережах написала, що Кайді дуже любить читати та захоплюється наукою, тому від нього такої витівки геть не очікували.

      На щастя, все завершилось щасливо. Замість трагедії маємо пам'ятну згадку про це Різдво. Однак ніколи не даруйте своїм дітям збільшуване скло!
      – написала вона.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Пожежа Новорічні свята Сімʼя Курйозні новини Новини США Діти і неповнолітні
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