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      Пенсіонер випадково знайшов у гаражі прикрасу вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів: фото

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      Так виглядає знахідка / dailymail.co.uk

      У Великій Британії пенсіонер вирішив влаштувати прибирання у гаражі і натрапив на неочікувану знахідку. Серед старих речей він знайшов старовинний амулет у формі собаки.

      Прикрасі близько 3-4 тисяч років, повідомляє Daily Mail. Експерти оцінили знахідку від 2 до 3 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто від 64,5 до 96,9 мільйонів гривень.

      До речі: З галереї у Стокгольмі викрали понад десять робіт Сальвадора Далі: фото

      Пенсіонер розповів, що випадково у гаражі натрапив на старий комод. З’ясувалося, що у ньому довгий час зберігався цінний нефритовий амулет.

      Британець розповів, що його батько був індійським торговцем дорогоцінними каменями. У 1960 роках він емігрував до Великої Британії і привіз з собою коштовні прикраси. Чоловік помер уже 20 років тому.

      Наразі невідомо, чи будуть прикрасу продавати.

      Випадкові знахідки у пенсіонерів: які були курйозні інциденти

      • У Франції пенсіонерка на кухні знайшла картину і вирішила її продати. З'ясувалося, що це загублений шедеврфлорентійського художника Чімабуе. На аукціоні картину продали за 24 мільйони євро.
         
      • У Великій Британії донька пенсіонерки випадково викинула банку з всіма заощадженнями своєї матері. 26 тисяч доларів допомогли знайти працівники компанії з утилізації відходів.
         
      • У Німеччині чоловік на блошиному ринку купив старий годинник. Всередині він виявив велику пачку банкнот – німецьких марок. Він обміняв їх у центральному банку та отримав за це близько 25 500 євро.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Гроші Велика Британія Мистецтво
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