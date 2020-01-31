Пенсіонер випадково знайшов у гаражі прикрасу вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів: фото
У Великій Британії пенсіонер вирішив влаштувати прибирання у гаражі і натрапив на неочікувану знахідку. Серед старих речей він знайшов старовинний амулет у формі собаки.
Прикрасі близько 3-4 тисяч років, повідомляє Daily Mail. Експерти оцінили знахідку від 2 до 3 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто від 64,5 до 96,9 мільйонів гривень.
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Пенсіонер розповів, що випадково у гаражі натрапив на старий комод. З’ясувалося, що у ньому довгий час зберігався цінний нефритовий амулет.
Британець розповів, що його батько був індійським торговцем дорогоцінними каменями. У 1960 роках він емігрував до Великої Британії і привіз з собою коштовні прикраси. Чоловік помер уже 20 років тому.
Наразі невідомо, чи будуть прикрасу продавати.
Випадкові знахідки у пенсіонерів: які були курйозні інциденти
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