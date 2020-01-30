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      З галереї у Стокгольмі викрали понад десять робіт Сальвадора Далі: фото

      849 Читать новость на русском
      Зі шведської галереї викрали від 10 до 12 робіт Далі / aftonbladet.se

      Від 10 до 12 бронзових скульптур та гравюр іспанського художника Сальвадора Далі викрали з галереї Couleur, що у Стокгольмі. Наразі зловмисників не затримали.

      Викрадення сталося у ніч на 30 січня. Про це заявив власник галереї, повідомляє Aftonbladet.

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      Кожна з викрадених робіт коштує від 200 тисяч до 500 тисяч шведських крон, тобто 19-47 тисяч євро,
      – йдеться в повідомленні.

      Загальна ж вартість викрадених експонатів сягає 3-4 мільйонів крон, тобто 280-380 тисяч євро. Відомо, що скульптури 10 днів тому привезли в галерею зі Швейцарії. 

      галерея стокгольм
      З галереї Стокгольма викрали роботи Сальвадора Далі / Фото Aftonbladet

      Поліція Стокгольма заявила, що злодії зникли з місця злочину на автомобілі Audi. Наразі підозрюваних не затримали.

      сальвадор далі
      Загальна вартість викрадених робіт Далі 280-380 тисяч євро / Фото Aftonbladet

      Зверніть увагу! У жовтні 2019 року у Сан-Франциско викрали гравюру Сальвадора Далі "Жираф у вогні". Злодієві знадобилося на всю операцію лише 32 секунди.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Швеція Кримінальні новини Курйозні новини Викрадення Мистецтво
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