З галереї у Стокгольмі викрали понад десять робіт Сальвадора Далі: фото

Від 10 до 12 бронзових скульптур та гравюр іспанського художника Сальвадора Далі викрали з галереї Couleur, що у Стокгольмі. Наразі зловмисників не затримали.

Викрадення сталося у ніч на 30 січня. Про це заявив власник галереї, повідомляє Aftonbladet.

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Кожна з викрадених робіт коштує від 200 тисяч до 500 тисяч шведських крон, тобто 19-47 тисяч євро,

– йдеться в повідомленні.

Загальна ж вартість викрадених експонатів сягає 3-4 мільйонів крон, тобто 280-380 тисяч євро. Відомо, що скульптури 10 днів тому привезли в галерею зі Швейцарії.



З галереї Стокгольма викрали роботи Сальвадора Далі / Фото Aftonbladet

Поліція Стокгольма заявила, що злодії зникли з місця злочину на автомобілі Audi. Наразі підозрюваних не затримали.



Загальна вартість викрадених робіт Далі 280-380 тисяч євро / Фото Aftonbladet

Зверніть увагу! У жовтні 2019 року у Сан-Франциско викрали гравюру Сальвадора Далі "Жираф у вогні". Злодієві знадобилося на всю операцію лише 32 секунди.