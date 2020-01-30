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      Из галереи в Стокгольме украли более десяти работ Сальвадора Дали: фото

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      Из шведской галереи украли от 10 до 12 работ Дали / aftonbladet.se

      От 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали украли из галереи Couleur, что в Стокгольме. На данный момент злоумышленников не задержали.

      Похищение произошло в ночь на 30 января. Об этом заявил владелец галереи, сообщает Aftonbladet.

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      Каждая из украденных работ стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон, то есть 19-47 тысяч евро,
      – говорится в сообщении.

      Общая стоимость украденных экспонатов достигает 3-4 миллионов крон, то есть 280-380 тысяч евро. Известно, что скульптуры 10 дней назад привезли в галерею из Швейцарии.

      галерея стокгольм
      Из галереи Стокгольма украли работы Сальвадора Дали / Фото Aftonbladet

      Полиция Стокгольма заявила, что воры скрылись с места преступления на автомобиле Audi. На данный момент подозреваемых не задержали.

      сальвадор далі
      Общая стоимость украденных работ Дали 280-380 тысяч евро / Фото Aftonbladet

      Обратите внимание! В октябре 2019 года в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали "Жираф в огне". Вору понадобилось на всю операцию лишь 32 секунды.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Криминальные новости Швеция Курьезные новости Исскусство Похищение
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