Из галереи в Стокгольме украли более десяти работ Сальвадора Дали: фото
От 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали украли из галереи Couleur, что в Стокгольме. На данный момент злоумышленников не задержали.
Похищение произошло в ночь на 30 января. Об этом заявил владелец галереи, сообщает Aftonbladet.
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Каждая из украденных работ стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон, то есть 19-47 тысяч евро,
– говорится в сообщении.
Общая стоимость украденных экспонатов достигает 3-4 миллионов крон, то есть 280-380 тысяч евро. Известно, что скульптуры 10 дней назад привезли в галерею из Швейцарии.
Из галереи Стокгольма украли работы Сальвадора Дали / Фото Aftonbladet
Полиция Стокгольма заявила, что воры скрылись с места преступления на автомобиле Audi. На данный момент подозреваемых не задержали.
Общая стоимость украденных работ Дали 280-380 тысяч евро / Фото Aftonbladet
Обратите внимание! В октябре 2019 года в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали "Жираф в огне". Вору понадобилось на всю операцию лишь 32 секунды.