Пенсионер случайно нашел в гараже украшение стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов: фото

В Великобритании пенсионер решил устроить уборку в гараже и наткнулся на неожиданную находку. Среди старых вещей он нашел старинный амулет в форме собаки.

Украшению около 3-4 тысяч лет, сообщает Daily Mail. Эксперты оценили находку от 2 до 3 миллионов фунтов стерлингов, то есть от 64,5 до 96,9 миллионов гривен.

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Пенсионер рассказал, что случайно в гараже обнаружил старый комод. Выяснилось, что в нем долгое время хранился ценный нефритовый амулет.

Британец рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями. В 1960 годах он эмигрировал в Великобританию и привез с собой ценные украшения. Мужчина умер уже 20 лет назад.

Пока неизвестно, будут ли украшение продавать.

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