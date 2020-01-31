Пенсионер случайно нашел в гараже украшение стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов: фото
В Великобритании пенсионер решил устроить уборку в гараже и наткнулся на неожиданную находку. Среди старых вещей он нашел старинный амулет в форме собаки.
Украшению около 3-4 тысяч лет, сообщает Daily Mail. Эксперты оценили находку от 2 до 3 миллионов фунтов стерлингов, то есть от 64,5 до 96,9 миллионов гривен.
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Пенсионер рассказал, что случайно в гараже обнаружил старый комод. Выяснилось, что в нем долгое время хранился ценный нефритовый амулет.
Британец рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями. В 1960 годах он эмигрировал в Великобританию и привез с собой ценные украшения. Мужчина умер уже 20 лет назад.
Пока неизвестно, будут ли украшение продавать.
Случайные находки у пенсионеров: какие были курьезные инциденты
- Во Франции пенсионерка на кухне нашла картину и решила ее продать. Выяснилось, что это затерянный шедевр флорентийского художника Чимабуэ. На аукционе картину продали за 24 миллиона евро.
- В Великобритании дочь пенсионерки случайно выбросила банку со всеми сбережениями своей матери. 26 тысяч долларов помогли найти сотрудники компании по утилизации отходов.
- В Германии мужчина на блошином рынке купил старые часы. Внутри он обнаружил большую пачку банкнот – немецких марок. Он обменял их в центральном банке и получил за это около 25 500 евро.