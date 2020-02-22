В Британии 102-летний пенсионер самостоятельно дал отпор грабителю: фото
В Великобритании неизвестный мужчина пришел в дом 102-летнего пенсионера и его 97-летней жены. Сначала мужчина заявил, что хочет проверить освещение, однако на самом деле он хотел ограбить пару.
Инцидент произошел в городе Линкольн, сообщает Daily Star. 102-летний Джон сразу заподозрил, что просьба мужчины о проверке освещения довольно странная.
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Джон решил не пускать мужчину в жилье. Тогда злоумышленник силой открыл дверь, чтобы прорваться в дом. Он ударил пенсионера, но тот не растерялся и нанес несколько ударов в ответ. Во время драки Джон получил ранение руки.
Рука пенсионера после драки / Фото Daily Star
После этого грабитель убежал. 102-летний Джон считает, что нападающий просто испугался.
Какие курьезные случаи происходили с пенсионерами?
Пожилая пара из Австралии получила неизвестную посылку по почте. Пенсионеры были очень удивлены, когда увидели в ящике 20 кг метамфетамина. Во Франции пенсионерка на кухне нашла картину и решила ее продать. Выяснилось, что это затерянный шедевр флорентийскогохудожника Чимабуэ. На аукционе картину продали за 24 миллиона евро.
В Великобритании дочь пенсионерки случайно выбросила банку со всеми сбережениями своей матери. 26 тысяч долларов помогли найти сотрудники компании по утилизации отходов.