В Британии 102-летний пенсионер самостоятельно дал отпор грабителю: фото

В Великобритании неизвестный мужчина пришел в дом 102-летнего пенсионера и его 97-летней жены. Сначала мужчина заявил, что хочет проверить освещение, однако на самом деле он хотел ограбить пару.

Инцидент произошел в городе Линкольн, сообщает Daily Star. 102-летний Джон сразу заподозрил, что просьба мужчины о проверке освещения довольно странная.

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Джон решил не пускать мужчину в жилье. Тогда злоумышленник силой открыл дверь, чтобы прорваться в дом. Он ударил пенсионера, но тот не растерялся и нанес несколько ударов в ответ. Во время драки Джон получил ранение руки.



Рука пенсионера после драки / Фото Daily Star

После этого грабитель убежал. 102-летний Джон считает, что нападающий просто испугался.

Какие курьезные случаи происходили с пенсионерами?

Пожилая пара из Австралии получила неизвестную посылку по почте. Пенсионеры были очень удивлены, когда увидели в ящике 20 кг метамфетамина. Во Франции пенсионерка на кухне нашла картину и решила ее продать. Выяснилось, что это затерянный шедевр флорентийскогохудожника Чимабуэ. На аукционе картину продали за 24 миллиона евро.



В Великобритании дочь пенсионерки случайно выбросила банку со всеми сбережениями своей матери. 26 тысяч долларов помогли найти сотрудники компании по утилизации отходов.