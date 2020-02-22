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      В Британии 102-летний пенсионер самостоятельно дал отпор грабителю: фото

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      102-летний пенсионер самостоятельно дал отпор грабителю / dailystar.co.uk

      В Великобритании неизвестный мужчина пришел в дом 102-летнего пенсионера и его 97-летней жены. Сначала мужчина заявил, что хочет проверить освещение, однако на самом деле он хотел ограбить пару.

      Инцидент произошел в городе Линкольн, сообщает Daily Star. 102-летний Джон сразу заподозрил, что просьба мужчины о проверке освещения довольно странная.

      Кстати: Пенсионер случайно нашел в гараже украшение стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов: фото

      Джон решил не пускать мужчину в жилье. Тогда злоумышленник силой открыл дверь, чтобы прорваться в дом. Он ударил пенсионера, но тот не растерялся и нанес несколько ударов в ответ. Во время драки Джон получил ранение руки.

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      Рука пенсионера после драки / Фото Daily Star

      После этого грабитель убежал. 102-летний Джон считает, что нападающий просто испугался.

      Какие курьезные случаи происходили с пенсионерами?
      Пожилая пара из Австралии получила неизвестную посылку по почте. Пенсионеры были очень удивлены, когда увидели в ящике 20 кг метамфетамина. Во Франции пенсионерка на кухне нашла картину и решила ее продать. Выяснилось, что это затерянный шедевр флорентийскогохудожника Чимабуэ. На аукционе картину продали за 24 миллиона евро.

      В Великобритании дочь пенсионерки случайно выбросила банку со всеми сбережениями своей матери. 26 тысяч долларов помогли найти сотрудники компании по утилизации отходов.

      Оккупанты снова пытались прорваться через линию соприкосновения
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Криминальные новости Полиция Великобритания Курьезные новости
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