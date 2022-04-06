95% украинцев убеждены в победе Украины, но быстрого выигрыша не ждут

6 апреля 2022 , 04:39
Читати новину українською

Источник:

Социологическая группа "Рейтинг"

Украина обязательно победит в войне против России. Такое мнение разделяет 95% украинцев. Правда на это нужно время.

С каждым днем ​​в Украине растет число те, кто верит, что наше государство сможет отразить нападение России. Если в ходе опроса 18 марта такое мнение разделяли 93% опрошенных, то уже по результатам опроса 30 – 31 марта таких украинцев 95%.

Например, в первые дни войны таких было 70%. А 16% украинцев считали, что Украина не сможет отразить нападение оккупантов.

Обратите внимание  Цель санкций – заставить Россию выбирать между дефолтом и истощением долларовых резервов, – Белый дом

Больше всего уверенности проявляют жители Запада и Центра Украины. Хотя Юг отстал ненамного.

При этом особой разницы в возрасте тех, кто верит в победу Украины, нет. Люди старше 51 года проявляют не слишком больший скепсис, чем представители других возрастов.

Однако во второй месяц войны значительно упала уверенность в скорой победе. Еще в начале марта 39% опрошенных считали, что для победы Украине понадобится несколько недель. Теперь же таковых всего 30%. А на первое место вышли те, кто считает, что эта война будет длиться несколько месяцев – 31%. Возросла и доля тех, кто считает, что война будет длиться полгода – 16%.

Как проводился опрос

  • Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
  • Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
  • Выборочная совокупность: 1500 респондентов.
  • Способ опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с внедрением компьютера).
  • Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.
  • Сроки проведения: 30 – 31 марта 2022 года.
Автор: Ігор Саджениця