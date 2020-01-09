9 января в Украине – день траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днём траура в связи с трагедией в Иране – гибелью 176 человек 8 января в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ.
Соответствующий указ глава государства подписал по результатам рабочего совещания, которое поздно ночью 9 января собрал из-за крушения самолета у Тегерана. Об этом сообщил Офис Президента.
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Для почтения памяти погибших:
- Будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
- Отменят все развлекательно-концертные мероприятия.
- Изменят программы телеканалов и радио для устранения развлекательного контента.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что случилось
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту были 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Все они погибли.
Падение украинского самолета в Иране / Инфографика 24 канала
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