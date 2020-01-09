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      9 января в Украине – день траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране

      59 Читати новину українською
      В Украине 9 января объявлено днем траура / Иллюстративное фото (pixabay)

      Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днём траура в связи с трагедией в Иране – гибелью 176 человек 8 января в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ.

      Соответствующий указ глава государства подписал по результатам рабочего совещания, которое поздно ночью 9 января собрал из-за крушения самолета у Тегерана. Об этом сообщил Офис Президента. 

      Читайте также: Зеленский вернулся в Украину и собрал экстренное совещание из-за авиакатастрофы в Иране

      Для почтения памяти погибших:

      • Будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
      • Отменят все развлекательно-концертные мероприятия.
      • Изменят программы телеканалов и радио для устранения развлекательного контента. 

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что случилось

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • На борту были 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Все они погибли. 

      Иран
      Падение украинского самолета в Иране / Инфографика 24 канала

      Все детали трагедии: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Голос Америки: Дональд Трамп резко прокомментировал ситуацию вокруг конфликта с Ираном
      8 января
      594
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Владимир Зеленский Жертвы Президент Украины
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