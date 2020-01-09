9 січня в Україні – день жалоби за загиблими в авіакатастрофі в Ірані

Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити 9 січня днем жалоби через трагедію в Ірані – загибель 176 людей 8 січня в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ.

Відповідний указ глава держави підписав за результатами робочої наради, яку пізно вночі 9 січня зібрав через катастрофу літака біля Тегерана. Про це повідомив Офіс Президента.

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Для вшанування пам'яті загиблих:

Приспустять державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Скасують усі розважально-концертні заходи.

Змінять програми телеканалів та радіо для усунення розважального контенту.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що сталося

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту були 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Всі вони загинули.



Падіння українського літака в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Усі деталі про трагедію: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео