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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      9 січня в Україні – день жалоби за загиблими в авіакатастрофі в Ірані

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      В Україні 9 січня оголошено днем жалоби / Ілюстративне фото (pixabay)

      Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити 9 січня днем жалоби через трагедію в Ірані – загибель 176 людей 8 січня в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ.

      Відповідний указ глава держави підписав за результатами робочої наради, яку пізно вночі 9 січня зібрав через катастрофу літака біля Тегерана. Про це повідомив Офіс Президента. 

      Читайте також: Зеленський повернувся до України та зібрав екстрену нараду через авіакатастрофу в Ірані

      Для вшанування пам'яті загиблих:

      • Приспустять державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
      • Скасують усі розважально-концертні заходи.
      • Змінять програми телеканалів та радіо для усунення розважального контенту. 

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що сталося

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • На борту були 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Всі вони загинули. 

      Іран
      Падіння українського літака в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Президент України Жертви Володимир Зеленський Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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