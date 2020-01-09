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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Зеленський повернувся до України та зібрав екстрену нараду через авіакатастрофу в Ірані

      356 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський – Президент України / ОП

      Президент України Володимир Зеленський пізно вночі 9 січня повернувся до України з Оману, перервавши свій візит на Аравійський півострів. Одразу після повернення глава держави зібрав термінову нараду через авіакатастрофу літака МАУ, який впав у Ірані 8 січня.

      Про початок робочої наради з питань, пов'язаних із катастрофою літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", повідомив офіційний сайт Президента України. 

      Читайте також: Як саме українці допоможуть у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані: пояснення МВС

      У нараді беруть участь:

      • Президент України Володимир Зеленський.
      • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
      • Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
      • Міністр оборони України Андрій Загороднюк.
      • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
      • Також і представники інших відомств.

      "Під час наради Володимир Зеленський заслухає звіт оперативного штабу щодо поточної ситуації навколо катастрофи літака", – повідомила пресслужба президента. 

      • Також там додали, що борт з українськими фахівцями приземлився в Тегерані – їх зустріли представники посольства та консульства.

      Зе
      Нарада під головуванням Володимира Зеленського / Фото ОП

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

      На борту були 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Всі вони загинули. 

      Іран
      Падіння українського літака в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Усі деталі про трагедію: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      8 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Володимир Зеленський Президент України
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