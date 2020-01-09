Зеленський повернувся до України та зібрав екстрену нараду через авіакатастрофу в Ірані

Президент України Володимир Зеленський пізно вночі 9 січня повернувся до України з Оману, перервавши свій візит на Аравійський півострів. Одразу після повернення глава держави зібрав термінову нараду через авіакатастрофу літака МАУ, який впав у Ірані 8 січня.

Про початок робочої наради з питань, пов'язаних із катастрофою літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", повідомив офіційний сайт Президента України. Читайте також: Як саме українці допоможуть у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані: пояснення МВС У нараді беруть участь: Президент України Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Також і представники інших відомств. "Під час наради Володимир Зеленський заслухає звіт оперативного штабу щодо поточної ситуації навколо катастрофи літака", – повідомила пресслужба президента. Також там додали, що борт з українськими фахівцями приземлився в Тегерані – їх зустріли представники посольства та консульства.

Нарада під головуванням Володимира Зеленського / Фото ОП Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.



На борту були 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Всі вони загинули.

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