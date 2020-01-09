Зеленський повернувся до України та зібрав екстрену нараду через авіакатастрофу в Ірані
Президент України Володимир Зеленський пізно вночі 9 січня повернувся до України з Оману, перервавши свій візит на Аравійський півострів. Одразу після повернення глава держави зібрав термінову нараду через авіакатастрофу літака МАУ, який впав у Ірані 8 січня.
Про початок робочої наради з питань, пов'язаних із катастрофою літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", повідомив офіційний сайт Президента України.
Читайте також: Як саме українці допоможуть у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані: пояснення МВС
У нараді беруть участь:
- Президент України Володимир Зеленський.
- Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
- Міністр оборони України Андрій Загороднюк.
- Міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
- Також і представники інших відомств.
"Під час наради Володимир Зеленський заслухає звіт оперативного штабу щодо поточної ситуації навколо катастрофи літака", – повідомила пресслужба президента.
- Також там додали, що борт з українськими фахівцями приземлився в Тегерані – їх зустріли представники посольства та консульства.
Нарада під головуванням Володимира Зеленського / Фото ОП
Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
На борту були 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Всі вони загинули.
Падіння українського літака в Ірані / Інфографіка 24 каналу
Усі деталі про трагедію: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео