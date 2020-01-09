Зеленский вернулся в Украину и собрал экстренное совещание из-за авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский поздно ночью 9 января вернулся в Украину из Омана, прервав свой визит на Аравийский полуостров. Сразу по возвращении глава государства собрал экстренное совещание в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, который упал в Иране 8 января.
О начале рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщил официальный сайт Президента Украины.
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В совещании принимают участие:
- Президент Украины Владимир Зеленский.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко.
- Также и представители других ведомств.
"Во время совещания Владимир Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета", – сообщила пресс-служба президента.
- Также там добавили, что борт с украинскими специалистами приземлился в Тегеране – их встретили представители посольства и консульства.
Совещание под руководством Владимира Зеленского / Фото ОП
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании МАУ рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
На борту были 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Все они погибли.
Падение украинского самолета в Иране / Инфографика 24 канала
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