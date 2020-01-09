Зеленский вернулся в Украину и собрал экстренное совещание из-за авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский поздно ночью 9 января вернулся в Украину из Омана, прервав свой визит на Аравийский полуостров. Сразу по возвращении глава государства собрал экстренное совещание в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, который упал в Иране 8 января.

О начале рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщил официальный сайт Президента Украины.

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В совещании принимают участие:

Президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Также и представители других ведомств.

" Во время совещания Владимир Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета" , – сообщила пресс-служба президента.

Также там добавили, что борт с украинскими специалистами приземлился в Тегеране – их встретили представители посольства и консульства.



Совещание под руководством Владимира Зеленского / Фото ОП

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании МАУ рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.



На борту были 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Все они погибли.



Падение украинского самолета в Иране / Инфографика 24 канала