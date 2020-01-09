04:30
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Зеленский вернулся в Украину и собрал экстренное совещание из-за авиакатастрофы в Иране

      14 Читати новину українською
      Владимир Зеленский – Президент Украины / ОП

      Президент Украины Владимир Зеленский поздно ночью 9 января вернулся в Украину из Омана, прервав свой визит на Аравийский полуостров. Сразу по возвращении глава государства собрал экстренное совещание в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, который упал в Иране 8 января.

      О начале рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщил официальный сайт Президента Украины. 

      Читайте также: Как именно украинцы помогут в расследовании авиакатастрофы в Иране: объяснение МВД

      В совещании принимают участие:

      • Президент Украины Владимир Зеленский.
      • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
      • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
      • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
      • Министр иностранных дел Вадим Пристайко.
      • Также и представители других ведомств.

      "Во время совещания Владимир Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета", – сообщила пресс-служба президента. 

      • Также там добавили, что борт с украинскими специалистами приземлился в Тегеране – их встретили представители посольства и консульства.

      Зе
      Совещание под руководством Владимира Зеленского / Фото ОП

       

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании МАУ рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

      На борту были 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Все они погибли. 

      Иран
      Падение украинского самолета в Иране / Инфографика 24 канала

      Все детали о трагедии: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      В самолете Air France нашли тело ребенка: жуткие детали
      8 января
      543
      Автор: Северин Трач
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:03 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Северин Трач 43552
      8 января , 23:08 Главные новости 8 января: катастрофа украинского самолета в Иране, атака Ирана на базы США
      Ірина Кошанська 848
      8 января , 22:16 Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах
      Ірина Кошанська 11604
      8 января , 21:42 Безопасность авиапутешествия: как выбрать перевозчика для комфортного перелета
      Інна Жолобович 285
      8 января , 20:01 Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы
      Світлана Попова 2302
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук