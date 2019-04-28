9-летний ребенок прислал 3 евро на восстановление Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери был сильно поврежден после пожара, который случился 15 апреля. 9-летняя британка Кэйтлин Хэндли прислала чуть более 3 евро на реставрацию храма.

Девочка написала письмо фонду Fondation du Patrimoine, который собирает средства на восстановление храма, пишет CNN.

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Кейтлин пожертвовала на реставрацию собора 3,38 евро. Она отметила, что услышала о пожаре в Нотр-Даме по радио и захотела помочь.

Я знаю, что это не много, но каждый может помочь,

– написала британка.

Отец Кейтлин Саймон Хэндли рассказал, что его дочь "очень расстроилась", когда узнала, сколько лет собору. "Она почувствовала, что должна что-то сделать. Она сказала, что не может дать сотни или тысячи, но даст то, что может", – сказал он.

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Лоуренс Леви, пресс-секретарь Fondation du Patrimoine, рассказала, что организация получает тысячи пожертвований ежедневно. К слову, чтобы спасти памятник мировой культуры собор Notre Dame de Paris уже собрали более 700 миллионов евро.

Что случилось с собором Парижской Богоматери?

Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы. Также в храме переживают за витражи. Хотя большая их часть и уцелела, они все же поддались воздействию высокой температуры. Кроме того, в результате обвала крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.



Причины пожара до сих пор выясняют, однако возгорание связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "неумышленное уничтожение огнем".

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