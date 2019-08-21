9-летняя дочь бойца вспомнила, как ждала отца с войны: трогательные слова

Крымчанин Борис Рябуха в 2014 году покинул оккупированный Крым и поехал защищать Украину на Восток. За его спиной – бои за Донецкий аэропорт, Пески, гору Карачун. Сейчас Борис готовит лейтенатов, чтобы в армии служили только профессионалы.

На передовую Борис попал в апреле 2014 года. Там он в 95 житомирской бригаде провел следующие 3,5 года. Тогда он был капитаном и возил боеприпасы для бригады. На его глазах освобождали Славянск и Лисичанск.

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Вернулся Борис в Харьков в 2017 году. Теперь в Университете воздушных сил преподает курсантам.



Борис Рябуха

"Лучше свой опыт направить в нужную сторону. Учить людей на своем опыте – это полезнее, чем где-либо в Киеве просто сидеть в кабинете", – сказал демобилизованный военнослужащий ВСУ Борис Рябуха.

Он не только Герой Украины, но и замечательный отец. У Бориса недавно родилась третья дочь.

Военный с дочерьми и женой

Пока муж воевал за миллионы украинских семей, его семья прошла свою войну. Среднюю дочь с папой знакомили по фото. Старшая засыпала, обнимая вместо папы плакат.

Когда мы жили в Житомире, мне было шесть лет и я ходила в первый класс. И я там подружилась с несколькими девочками. Они говорили, а вот мы с папой то сделали, а вот мы с папой другое сделали. Потом я приходила домой, прыгала на кровать и рыдала,

– вспоминает дочь Бориса Рябухи Марина.

"Потихоньку адаптировались, в кругу семьи. Мы очень счастливы, рады, что он с нами. Когда семья в сборе, что может быть лучше?", – сказала жена военного Анна.



Дочь Бориса Рябухи Марина

Теперь для семьи Бориса Харьков стал вторым домом, но больше всего мужчина мечтает когда-то показать дочерям Тарханкут в украинском Крыму.