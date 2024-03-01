Вывела ли Россия на боевое дежурство еще один А-50: что говорят в Воздушных силах
В Воздушных силах рассказали, учится ли Россия на своем опыте или таки привлекла к боевому дежурству еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который вполне вероятно может стать новой целью ВСУ.
Об этом рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 1 марта, информирует 24 Канал. К слову, предварительно была информация, что россияне таки решились на этот шаг, но представитель пока этого не подтвердил.
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По его словам, по состоянию на вчера, 29 февраля, в небе возле Украины не было самолетов А-50, а по сегодняшнему дню данные уточняются.
"Очевидно, сделали выводы"
Он сказал, что после уничтожения второго такого самолета несколько последних дней модели таких авиасредств не появлялись и не патрулировали небо.
"Очевидно, сделали выводы, что не стоит вообще этого делать, а возможно есть какие-то другие причины, почему оккупанты сейчас их не используют. Уменьшилось А-50-х", – отметил Игнат.
Спикер также добавил, что россияне понимают, что эффективность его применения далеко в Ростовской области не принесет им желаемого результата. Поэтому, возможно, они и прекратили использование этих самолетов.
В то же время он не исключил, что на замену двум уничтоженным самолетам, может прилететь третий, четвертый и пятый. Но в ВСУ, по словам Игната, ждут этого.
Уничтожение А-50: коротко о главном
- В Краснодарском крае вечером 23 февраля упал очередной самолет ДРЛС оккупантов типа А-50. Это уже второй такой самолет, который удалось уничтожить защитникам. Всего их у россиян было 8, сейчас – 5.
- После потери двух самолетов А-50 россияне решили перезапустить производство этого воздушного судна. Жалуются, что этот самолет "очень нужен вооруженным силам России". Поэтому, уже начали фантазировать об "успехе экспорта" этих воздушных судов. Но на самом деле это необходимость, чтобы компенсировать потери, а не "бизнес-план".