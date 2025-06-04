Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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СБУ поразила российские А-50 и Ту-160

Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации России. На них видно удары FPV-дронов по аэродромам "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Именно на этих авиабазах Россия разместила самолеты, из которых она регулярно обстреливает Украину.

Среди пораженных воздушных судов – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами,

– указывают в СБУ.

На опубликованном видео видно сразу два российских А-50 на аэродроме "Иваново". Кадры показывают, как дроны прилетают прямо по основным обтекателям на крыше фюзеляжа самолетов – импульсно-доплеровским антеннам РЛС кругового обзора

Поражение российской авиации FPV-дронами: смотрите видео

К операции "Паутина" Россия имела в исправном состоянии примерно 10 – 12 из 19 Ту-160, 36 из 57 Ту-95, и около 40 исправных Ту-22М3 из 100.

Относительно самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, то, вероятно, сейчас у россиян таких самолетов осталось только 3 – 4.