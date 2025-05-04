Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

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Авиабомбы AASM Hammer

Издание отмечает, что модульное вооружение класса "воздух – земля" (AASM) – это новые сделанные во Франции "любимцы" украинской боевой авиации. С начала полномасштабной войны России производство AASM для фронта выросло в 4 раза. Впрочем, это еще далеко не конец.

Так, по данным СМИ, после того, как в 2024-м было изготовлено 830 единиц, на 2025 год уже запланировано выпустить 1200.

Модульное оружие "воздух – земля", произведенная Safran Electronics and Defense, состоит из комплекта наведения и другого комплекта движения, который устанавливается соответственно спереди и сзади обычной бомбы истребителя.

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AASM делает эту бомбу "умной". Директор по операциям компании-производителя объяснил, что инерционный блок использует физические свойства вращающегося волчка. Путем перекрестной проверки измерений угла и ускорения он восстанавливает положение и скорость систем вооружения и ориентирует их в пространстве.

То есть эти два комплекта наведения и силовой установки делают систему бомбы невосприимчивой к вражеским помехам, обеспечивая при этом ее навигацию к нужной цели.

Президент Safran Electronics and Defense отметил, что эта функция абсолютно критична в Украине. Ведь нельзя полагаться на сигнал GPS через российские "глушители", которые препятствуют его хорошему приему.

AASM позволяет наносить одновременные высокоточные удары класса "воздух – земля" по нескольким стационарным и мобильным целям,

– отметило Министерство обороны Франции.

Кстати, при этом не имеет значения, находится ли цель на большой или малой высоте, или из чего сделана бомба. AASM может нести взрывной заряд весом от 250 до 1000 килограммов.

Сильной стороной бомб, оснащенных AASM, является то, что они могут быть установлены на украинских истребителях "МиГ" и "Су".

Издание отметило, что также известная как AASM Hammer, эта система была эталонным оружием Rafale, когда она поступила на вооружение в 2008 году.

Журналисты пишут, что французское правительство попросило производителя интегрировать AASM в украинские истребители после того, как американские боеприпасы JDAM с GPS-наведением "не достигли своих целей". Это было сделано менее чем за 4 месяца осенью 2023 года, что позволило "обрабатывать цели с отличной точностью".

Согласно обещаниям министра обороны Франции, который назвал ASSM "чудо-оружием", поставки должны осуществляться со скоростью около 50 единиц в месяц.