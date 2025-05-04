Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Parisien.

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Авіабомби AASM Hammer

Видання зазначає, що модульне озброєння класу "повітря – земля" (AASM) – це нові зроблені у Франції "улюбленці" української бойової авіації. З початку повномасштабної війни Росії виробництво AASM для фронту зросло в 4 рази. Втім, це ще далеко не кінець.

Так, за даними ЗМІ, після того, як у 2024-му було виготовлено 830 одиниць, на 2025 рік вже заплановано випустити 1200.

Модульна зброя "повітря – земля", вироблена Safran Electronics and Defense, складається з комплекту наведення й іншого комплекту руху, який встановлюється відповідно спереду та ззаду звичайної бомби винищувача.

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AASM робить цю бомбу "розумною". Директор з операцій компанії-виробника пояснив, що інерційний блок використовує фізичні властивості дзиґи, яка обертається. Шляхом перехресної перевірки вимірювань кута і прискорення він відновлює положення і швидкість систем озброєння й орієнтує їх у просторі.

Тобто ці два комплекти наведення і силової установки роблять систему бомби несприйнятливою до ворожих перешкод, забезпечуючи при цьому її навігацію до потрібної цілі.

Президент Safran Electronics and Defense наголосив, що ця функція абсолютно критична в Україні. Адже не можна покладатися на сигнал GPS через російські "глушники", які перешкоджають його гарному прийому.

AASM дозволяє завдавати одночасних високоточних ударів класу "повітря – земля" по декількох стаціонарних і мобільних цілях,

– зазначило Міністерство оборони Франції.

До речі, при цьому не має значення, чи перебуває ціль на великій або малій висоті, або з чого зроблена бомба. AASM може нести вибуховий заряд вагою від 250 до 1000 кілограмів.

Сильною стороною бомб, оснащених AASM, є те, що вони можуть бути встановлені на українських винищувачах "Міг" і "Су".

Видання зазначило, що також відома як AASM Hammer, ця система була еталонною зброєю Rafale, коли вона надійшла на озброєння у 2008 році.

Журналісти пишуть, що французький уряд попросив виробника інтегрувати AASM до українських винищувачів після того, як американські боєприпаси JDAM з GPS-наведенням "не досягли своїх цілей". Це було зроблено менш ніж за 4 місяці восени 2023 року, що дозволило "обробляти цілі з відмінною точністю".

Згідно з обіцянками міністра оборони Франції, який назвав ASSM "чудо-зброєю", поставки мають здійснюватися зі швидкістю близько 50 одиниць на місяць.