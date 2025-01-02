Нове відео, оприлюднене ресурсом "Мазут СД", допомагає зрозуміти "цілісну картину". Про це повідомляє Defense Express, передає 24 Канал.

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Про що стало відомо з відео

У Defense Express зазначають, що на відео носіями керованих авіабомб AASM Hammer є два Су-25. Це дозволяє припустити, що модернізацію під французьке кероване озброєння пройшли щонайменше два літаки.

Один Су-25 у бойовому вильоті може нести дві такі авіабомби.

На кадрах зафіксовано події літа 2024 року, що збігається з першими повідомленнями про модернізацію українських Су-25 для використання AASM Hammer. Цю інформацію вперше озвучив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов у червні 2024 року.

Механіка скидання AASM Hammer із Су-25 схожа на ту, що демонструвалася раніше під час використання таких бомб із літаків МіГ-29. Зокрема, пуск здійснюється з кабрування – для цього Су-25 піднімає ніс догори під певним кутом. До точки скидання літаки рухаються на малій висоті.

Кадри бойового застосування AASM Hammer зі штурмовиків Су-25 від "Мазут СД": дивитися відео

На відео також видно, що з українських Су-25 скидають "морські" модифікації AASM Hammer. Особливістю таких бомб є бетонне покриття, яке мінімізує ерозію в умовах відкритого моря. Ця технологія широко використовується на авіаносцях ВМС США.

Модернізація Су-25 для використання AASM Hammer була вимушеним кроком. Однак ця адаптація дає українській штурмовій авіації перевагу над російськими Су-25. Російські льотчики скаржаться на те, що їхні літаки досі не були пристосовані для застосування керованих бомб із модулями планування і корекції.

У травні 2024 року з’явилися повідомлення про можливу адаптацію F-16, призначених для ЗСУ, під вищезгадані французькі бомби AASM Hammer. Проте подальший розвиток цієї ідеї поки що невідомий.

До слова, 1 січня стало відомо, що 200 українських авіаторів завершили базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16. Інструктори Королівських ВПС навчали їх основ управління літаком, польотам за приладами, навігації на низьких висотах та польотам у складних формуваннях.