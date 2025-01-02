Новое видео, обнародованное ресурсом "Мазут СД", помогает понять "целостную картину". Об этом сообщает Defense Express, передает 24 Канал.

Смотрите также Очень сложный маневр: как украинские пилоты запускают дальнобойные бомбы AASM Hammer

О чем стало известно из видео

В Defense Express отмечают, что на видео носителями управляемых авиабомб AASM Hammer являются два Су-25. Это позволяет предположить, что модернизацию под французское управляемое вооружение прошли по меньшей мере два самолета.

Один Су-25 в боевом вылете может нести две такие авиабомбы.

На кадрах зафиксированы события лета 2024 года, что совпадает с первыми сообщениями о модернизации украинских Су-25 для использования AASM Hammer. Эту информацию впервые озвучил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в июне 2024 года.

Механика сброса AASM Hammer с Су-25 похожа на ту, что демонстрировалась ранее при использовании таких бомб с самолетов МиГ-29. В частности, пуск осуществляется с кабрирования – для этого Су-25 поднимает нос вверх под определенным углом. К точке сброса самолеты идут на малой высоте.

Кадры боевого применения AASM Hammer со штурмовиков Су-25 от "Мазут СД": смотреть видео

На видео также видно, что с украинских Су-25 сбрасывают "морские" модификации AASM Hammer. Особенностью таких бомб является бетонное покрытие, которое минимизирует эрозию в условиях открытого моря. Эта технология широко используется на авианосцах ВМС США.

Модернизация Су-25 для использования AASM Hammer была вынужденным шагом. Однако эта адаптация дает украинской штурмовой авиации преимущество над российскими Су-25. Российские летчики жалуются на то, что их самолеты до сих пор не были приспособлены для применения управляемых бомб с модулями планирования и коррекции.

В мае 2024 года появились сообщения о возможной адаптации F-16, предназначенных для ВСУ, под вышеупомянутые французские бомбы AASM Hammer. Однако дальнейшее развитие этой идеи пока неизвестно.

К слову, 1 января стало известно, что 200 украинских авиаторов завершили базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16. Инструкторы Королевских ВВС учили их основам управления самолетом, навигации на низких высотах и полетам в сложных формированиях.