Был на Майдане, после 24-го пошел добровольцем: на войне погиб крымчанин Аблязис Усеинов

На Купянском направлении на фронте погиб 39-летний доброволец Аблязис Усеинов. Родился Герой в Казахстане и был одним из активных участников крымскотатарского национального движения.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 3 декабря сообщил о гибели сержанта Усеинова, уточнив, что он боролся против российских оккупантов с 2014 года. После 24 февраля 2022 года он пошел защищать наше государство как доброволец.

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История крымчанина Аблязиза Усеинова

В последний земной путь павшего защитника провожали 3 декабря в Киевской области, селе Чайки. Родился Аблязиз Усеинов 16 сентября 1984 года в Казахстане в семье депортированных крымских татар. Всего в семье было семь детей.

Отец воина Аблямит Аг'а также был одним из активных участников крымскотатарского национального движения. Семья смогла вернуться на родину, Крымский полуостров, в 1990 году. Жила в Керчи.

Важно, что Герой был участником Революции Достоинства, и с 2014 года воевал против захватчиков, записавшись добровольцем в состав одного из батальонов, формировавшихся тогда на Майдане.

Имея опыт участника боевых действий, Аблязиз Усеинов всегда брался за выполнение ответственных задач. Меджлис крымскотатарского народа выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Аблязиса из-за непоправимой утраты,

– констатировал Чубаров.

В сообществе "Несокрушимые украинцы" опубликовали фото Аблязиса Усеинова со времен революции достоинства. Фотография датирована 19 февраля 2014 года.



Аблязиз Усеинов во время Революции Достоинства / Фото пользовательницы из сообщества "Несокрушимые украинцы"

Среди нас таких людей – единицы, воюющие не с первого дня войны, а с 2014 года с российским оккупантом. Такие, что с Майдана на фронт. Сагол всего. Вечная память Герою,

– говорится в посте.

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Добавим, что недавно на фронте погиб 19-летний защитник Николай Семчук. Герой защищал наше государство в Луганской области в районе Северодонецка. Родом военный был из Верховины Ивано-Франковской области.