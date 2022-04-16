Абрамович на переговорах представляет лишь свои интересы, – Зеленский

Российский олигарх Роман Абрамович участвует в переговорах между Украиной и Россией. В ответах о его роли звучало задание коммуникатора между сторонами.

Как пояснил Президент Украины Владимир Зеленский, о нейтралитете Абрамовича говорить не приходится. У россиян нет нейтральной позиции – каждый отстаивает свой интерес.

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Абрамович в переговорах

Как заявил глава государства, интересы сторон не могут совпадать, единственное, в чем заинтересована Украина – это решение определенных вопросов не военным путем.

Как мне говорили, Абрамович представляю ту сторону русских, которые за дипломатический поиск решения вопросов и остановку войны. Никто не может гарантировать, что это правда и не какая-то "игра", но это лучше, когда одна сторона за прекращение войны, а вторая за уничтожение целого народа,

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что Россия пока еще может рассчитывать на переговоры, но после Бучи, Бородянки и других городов эти шансы тают. Тем более, что мы не знаем, что оккупанты натворили в Мариуполе.

Смотрите интервью Владимира Зеленского украинским журналистам