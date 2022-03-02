Абрамович срочно продает имущество в Лондоне: правительство просят ускорить санкции

Российский олигарх Роман Абрамович, считающийся одним из спонсоров путинского режима, решил срочно продать свой клуб "Челси", а также элитную недвижимость в Лондоне. Все из-за санкций, налагаемых на миллиардеров РФ.

Об этом сообщил британский депутат Крис Брайант американским СМИ. По его словам, Абрамович "напуган санкциями".

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Поэтому Брайант обратился к правительству Британии с публичным призывом действовать как можно быстрее, чтобы наложить санкции еще до продажи и предотвратить введение денег Абрамовича.

Он планирует продать свой лондонский дом уже завтра, и так же – свою квартиру,

– утверждает парламентарий.

Отметим, что в настоящее время Абрамович не подвергся волне санкций ни ЕС (вероятно, из-за наличия европейского гражданства), ни Британии, но это может измениться.

Известно, что вилла Абрамовича в Лондоне насчитывает 15 спален и оценивается в 200 миллионов долларов. Также ему принадлежит элитный трехэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront стоимостью 30 миллионов.

Весь мир жестко осуждает циничное вторжение российских оккупантов на территорию Украины. К суровым санкциям, которые уже были введены против чиновников, олигархов и компаний страны-агрессора, прибавится закрытие воздушного пространства для российских самолетов в США.

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