Модернизированные Abrams оснащены динамической защитой, противодронными решетками и другими инновационными решениями, что делает танк незаменимым на современном поле боя. Поэтому, сейчас он стал еще более защищенным и смертоносным для врага, сообщает 24 Канал ссылаясь на Defense Express.

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Как модернизировали защиту Abrams

Благодаря тщательному анализу реального боевого опыта эти танки получили существенное обновление, что усилило их живучесть и способность противостоять современным угрозам.

В частности, танки Abrams M1A1 SA, которые находятся в составе бригады, оснащены дополнительными элементами защиты американского производства, в частности пакетами динамической защиты "Контакт-1", установленными в штатные контейнеры. Эта защита покрывает всю лобовую и частично боковую часть машины. Она размещена как на верхней, так и на нижней части лба танка и дополнительно закрыта резиновым щитом.

Стоит отметить, что единственным штатным элементом защиты являются боковые экраны из пакета TUSK. Эта защита проверена на практике и активно применялась в операциях американской армии, в частности в Ираке.

Модернизированный Abrams бойцами 47 бригады "Магура"/Фото бригады "Магура"

Особое внимание обращают на противодроновые решетки, которые надежно защищают верхнюю часть башни и корму танка. Высота конструкции позволяет экипажу комфортно работать, а доступ к этим секциям обеспечен через прикрытые цепями входы.

Экипаж Abrams может не только зачистить вражескую посадку, уничтожить укрытие врага, но и обеспечивает мощную огневую поддержку нашей пехоты. И только мастерство наших воинов делает из этой горы железных мышц машину для побед. И вызывает у врага панику. Аbrams наносит очень много вреда – и тысячи уничтоженных танков России тому доказательство,

– пишут на странице бригады "Магура".

Сейчас на опубликованных фото не замечено РЭБ, вероятнее всего, их временно демонтировали на полигоне для сохранения секретности.

Когда Abrams появились в Украине

Первые Abrams приехали в Украину в сентябре 2023 года. С тех пор наши бойцы оснастили их дополнительной динамической защитой и "мангалами" от FPV.

19 мая стало известно, что Австралия отправит в Украину 49 списанных танков M1A1 Abrams. Машины уже отправляют в порты для загрузки на суда.