Модернізовані Abrams оснащені динамічним захистом, протидроновими решітками та іншими інноваційними рішеннями, що робить танк незамінним на сучасному полі бою. Тому, нині він став ще більш захищеним й смертоносним для ворога, повідомляє 24 Канал посилаючись на Defense Express.

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Як модернізували захист Abrams

Завдяки ретельному аналізу реального бойового досвіду ці танки отримали суттєве оновлення, що посилило їхню живучість і здатність протистояти сучасним загрозам.

Зокрема, танки Abrams M1A1 SA, які перебувають у складі бригади, оснащені додатковими елементами захисту американського виробництва, зокрема пакетами динамічного захисту "Контакт-1", встановленими у штатні контейнери. Цей захист покриває всю лобову та частково бокову частину машини. Він розміщений як на верхній, так і на нижній частині лоба танка і додатково закритий гумовим щитом.

Варто зазначити, що єдиним штатним елементом захисту є бокові екрани з пакету TUSK. Цей захист перевірений на практиці й активно застосовувався в операціях американської армії, зокрема в Іраку.

Модернізований Abrams бійцями 47 бригади "Маґура"/Фото бригади "Маґура"

Особливу увагу звертають на протидронові решітки, які надійно захищають верхню частину башти та корму танка. Висота конструкції дозволяє екіпажу комфортно працювати, а доступ до цих секцій забезпечений через прикриті ланцюгами входи.

Екіпаж Abrams може не тільки зачистити ворожу посадку, знищити укриття ворога, а й забезпечує потужну вогневу підтримку нашої піхоти. Та тільки майстерність наших воїнів робить з цієї гори залізних м'язів машину для перемог. І викликає у ворога паніку. Аbrams завдає дуже багато шкоди – й тисячі знищених танків Росії тому доказ,

– пишуть на сторінці бригади "Маґура".

Наразі на опублікованих фото не помічено РЕБ, ймовірніше за все, їх тимчасово демонтували на полігоні для збереження секретності.

Коли Abrams з'явились в Україні

Перші Abrams приїхали в Україні в вересні 2023 року. З того часу наші бійці оснастили їх додатковим динамічним захистом та "мангалами" від FPV.

19 травня стало відомо, що Австралія відправить в Україні 49 списаних танків M1A1 Abrams. Машини вже відправляють в порти для завантаження на судна.