В четверг, 21 сентября, представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал о танках, отправленных нашему государству. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись трансляции брифинга.

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Abrams едут в Украину

Со слов Райдера понятно, что не стоит сомневаться в том, что танки Abrams будут у украинской армии по графику.

Мы ожидаем, что они прибудут в Украину в ближайшие дни и недели,

– констатировал представитель Пентагона.

Вместе с тем он не стал озвучивать детали относительно этого, что абсолютно логично из соображений безопасности.



Что нужно знать о танках Abrams / Картинка 24 Канала

Обратите внимание! Президент Украины Зеленский сейчас находится в США, где уже посетил, в частности, Пентагон. Как отметил Патрик Райдер, встреча главы нашего государства с представителями минобороны была теплой. "Было ясно, что президент Зеленский очень ценит поддержку со стороны США", – подчеркнул спикер.

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