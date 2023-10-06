У Кличко объяснили, почему инициатива выдачи повестки не могла поступить от них.

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Ответ КГГА

В КГГА отметили, что не имеют полномочий совершать призыв граждан на военную службу. Таким образом, там опровергли обвинение Абрашина в том, что якобы именно по просьбе Виталия Кличко ему вручили повестку. Активист убеждал, что после "цветной акции" мэр позвонил его знакомой активистке Марии Барабаш и сказал, что лично проследит, чтобы Абрашина мобилизовали. В городских властях опровергли эти упреки, назвав "не соответствующими действительности".

Оштрафовали и вручили повестку

16 сентября активист Роман Абрашин облил краской здание КГГА в знак протеста против проекта столичного бюджета, в котором, по мнению протестующего, заложено недостаточно средств на армию. Впоследствии парня задержали правоохранители и составили на него два админпротокола:

за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов;

за мелкое хулиганство

По словам Абрашина, по одному из дел уже состоялось судебное заседание, и ему выписали штраф. Позже его посетили правоохранители и вручили повестку. Парень уверяет, что не подлежит мобилизации, ведь ему меньше 27 лет и он не служил в армии. Более того, активист явился за повесткой в ТЦК в определенный срок, однако, ему сказали прийти в другой день.

В то же время, Абрашину также выписали штраф за то, что тот не состоял на воиснком учете. Парень согласился с тем, что он "неидеальный".