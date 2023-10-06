У Кличка пояснили, чому ініціатива видачі повістки не могла надходити від них.

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Відповідь КМДА

У КМДА зазначили, що не мають повноважень здійснювати призов громадян на військову службу. У такий спосіб там заперечили звинувачення Абрашина в тому, що нібито саме на прохання Віталія Кличка йому вручили повістку. Активіст переконував, що після "кольорової акції" мер зателефонував його знайомій активістці Марії Барабаш і сказав, що особисто простежить, щоб Абрашина мобілізували. У міській владі спростували ці закиди, назвавши такими, що "не відповідають дійсності".

Оштрафували і вручили повістку

16 вересня активіст Роман Абрашин облив фарбою будівлю КМДА у знак протесту проти проєкту столичного бюджету, в якому, на думку протестувальника, закладено недостатньо коштів на армію. Згодом хлопця затримали правоохоронці та склали на нього два адмінпротоколи:

за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері доброустрою населених пунктів;

за дрібне хуліганство.

За словами Абрашина, за однією зі справ вже відбулося судове засідання і йому виписали штраф. Пізніше до нього завітали правоохоронці та вручили повістку. Хлопець запевняє, що не підлягає мобілізації, адже має менше ніж 27 років і не служив в армії. Ба більше, активіст з'явився за повісткою у ТЦК у визначений термін, втім, йому сказали прийти в інший день.

Водночас Абрашину також виписали штраф за те, що той не перебував на військовому обліку. Хлопець погодився із тим, що він "не ідеальний".