Абсолютная депрессия, – Чичваркин о состоянии россиян после санкций

Россияне уже совсем скоро почувствуют весь спектр санкций Запада из-за войны против Украины. Сейчас внутри России – большое напряжение.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский предприниматель, оппозиционер Евгений Чичваркин. Он отметил, что генералы рассказывают Путину о том, что происходит снаружи, пока тот в бункере. В то же время, обычные россияне шокированы санкциями.

Обратите внимание Байден поприветствовал решение компаний Visa и Mastercard приостановить работу в России

До россиян понемногу доходит кто виноват

"Я разговаривал со своими подругами и традиционно поздравлял их с 8 марта. Кто-то пьет, кто-то плачет, кто-то просит вывезти сына призывного возраста, кто-то просит в долг, а кто-то хочет покончить с собой", – сказал Чичваркин.

Абсолютная депрессия и уныние, стадия принятия и понимания. Кто виноват – понемногу доходит,

– отметил российский предприниматель.

Он добавил, что россиянам страшно принять, что действия Путина перечеркнули их бизнес.

"Понятно, что эти проблемы москвичей – абсолютное ничто по сравнению с тем, что сейчас происходит в Мариуполе. Это невозможно и нельзя сравнивать. Но украинцы исполнены духом, показывают всему миру, как нужно защищать свою родину", – подчеркнул оппозиционер.

Заметьте – Российские пропагандисты рекомендуют покупать недвижимость за границей: смотрите видео