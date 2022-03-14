Про це в ефірі 24 каналу розповів російський підприємець, опозиціонер Євген Чичваркін. Він зазначив, генерали розповідають Путіну про те, що відбувається зовні, поки той у бункері. Водночас звичайні росіяни шоковані санкціями.

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До росіян потрохи доходить, хто винен

"Я розмовляв зі своїми подругами і традиційно вітав їх з 8 березня. Хтось п'є, хтось плаче, хтось просить вивезти сина призовного віку, хтось просить в борг, а хтось хоче накласти на себе руки", – сказав Чичваркін.

Абсолютна депресія та засмучення, стадія прийняття та розуміння. Хто винен – потрохи доходить,

– зазначив російський підприємець.

Він додав, що росіянам страшно усвідомити, що дії Путіна перекреслили їхній бізнес.

"Зрозуміло, що ці проблеми москвичів – абсолютне ніщо у порівнянні з тим, що зараз відбувається у Маріуполі. Це неможливо і не можна порівнювати. Але українці переповнені духом, показують всьому світу, як потрібно захищати свою батьківщину", – наголосив опозиціонер.

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