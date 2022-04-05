Абсолютная неадекватность: Россия уже не скрывает, что творит геноцид украинского народа

В России периодически появляются попытки общественного обоснования "ликвидации украинской государственности". Причем, во все более жестких формулировках.

Химически чистый нацизм

Сейчас доходит до откровенных заявлений (цитата): "денацификация Украины – это также ее неизбежная деевропеизация".

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Агентство внутреннего пропагандистского использования – "РИА Новости" – фактически открыто объявляет официальную позицию государства Россия. Без маскировки. Уже без обмана.

Откровенно так сообщает, что Россия официально хочет уничтожить Украину. И при этом Россия официально же собирается тотально геноцидить (убивать) население нашей страны.

А дополнительно планирует уничтожить нам всю инфраструктуру и превратить страну в разрушенную и выжженную пустыню.

Россия будет наказана за геноцид

Выводы? Простые и очевидные.

Первое: россияне официально и публично протоколируют свои призывы к массовому убийству по этническим, социальным и даже (ноу-хау) государственным признакам. А это уже конкретная уголовная практика в международных юрисдикциях. И для государства Россия, и для ее представителей…

Второе: качество аналитики, равно как и качество их "интеллектуальной элиты" остается ниже плинтуса.

Абсолютная неадекватность. Абсолютное непонимание Украины и мира. Абсолютные изгои. И потому итоговая цена для самой России будет очень убийственной.

Ну и третье: пока россияне не перестанут накручивать друг друга собственным пропагандистским идиотизмом, сидя в сотне километров от линий фронтов и территорий, где они уже проводят массовые акции истребления украинцев, количество уничтоженной живой силы захватчика и бронетехники будет расти в геометрической прогрессии.

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