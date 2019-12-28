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      Абсолютная наглость: известный симпатиями к Путину президент Чехии внезапно раскритиковал Россию

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      Земан неожиданно выступил против России / Коллаж 24 канала

      Президент Чехии Милош Земан может отказаться посещать Россию в мае 2020, хотя уже и обещал Владимиру Путину прибыть на празднование "75-й годовщины победы во Второй мировой войне". Причина в "абсолютно наглых" заявлениях российских дипломатов о Пражской весне 1968 года.

      Известный своей симпатией к лидеру России Путину Земан довольно резко высказался в сторону России в интервью чешскому изданию Parlamentni listy, опубликованном в пятницу, 27 декабря.

      К теме: Исконные русские территории – это болота под Москвой: власть Херсона ответила Путину

      Высказывания МИД РФ "абсолютно наглые"

      Земана оскорбило высказывание российских дипломатов о подавлении Пражской весны 1968: в МИД России 18 декабря выступили против признания 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехии и Словакии советскими войсками.

      Это, конечно, абсолютная наглость. Раньше я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и теперь думаю, чтобы вообще не ехать. Или поехать и сказать россиянам: "А надо ли праздновать эту годовщину?" 
      – возмущенно прокомментировал ситуацию Земан.

      Почему в России затронули тему Пражской весны

      В Чехии 13 декабря приняли закон, который признает 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии (это государство существовало с 1918 до 1992 года) войсками Варшавского договора в 1968 году.

      В МИД России 18 декабря заявили, что этот закон "вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами", а в целом такой документ – "большое разочарование". Ведь, мол, Россия и Чехия еще в 1993 году договорились "подвести черту под тоталитарным прошлым".

      К слову, в МИД Чехии также отреагировали на заявление России: Чехия является суверенным государством и имеет право чтить память погибших.

      Что надо знать о Пражской весне 1968

      • Пражская весна – народные протесты против советской власти, продолжались с 5 января по 20 августа 1968 года. Страна фактически была под контролем СССР с конца Второй мировой войны.
      • В ночь с 20 на 21 августа в Чехословакию ввели 200000 солдат и 5000 танков для подавления антисоветских настроений. Войска находились в стране до 1990 года.
      • Армию в Чехословакию ввели страны Варшавского договора: это так называемый "оборонительный блок социалистических стран" под полным контролем СССР. Официально прекратил существование 1 июля 1991 года.

      22 декабря Польша обнародовала реакцию на скандальное заявление президента РФ Путина о вторжении советских войск на земле поляков. Подробнее – в материале 24 канала.

      Заметим, президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что Европа должна снять с РФ санкции, поддерживал "Северный поток-2", и даже называл Крым российским (если верить крымской пророссийской организации "Къырым бирлигы", представители которой встречались с Земаном).

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      27 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Скандал Российская пропаганда История Новости России Чехия
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