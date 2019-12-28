06:22
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Абсолютне нахабство, – відомий симпатіями до Путіна президент Чехії раптово розкритикував Росію

      1193 Читать новость на русском
      Земан несподівано виступив проти Росії / Колаж 24 каналу

      Президент Чехії Мілош Земан може відмовитися відвідувати Росію у травні 2020, хоча вже й обіцяв Володимиру Путіну прибути на святкування "75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні". Причина у "абсолютно нахабних" заявах російських дипломатів про Празьку весну 1968 року.

      Відомий своєю симпатією до лідера Росії Путіна Мілош Земан доволі різко висловився щодо Росії в інтерв'ю чеському виданню Parlamentni listy, опублікованому у п'ятницю, 27 грудня.

      До теми: Споконвічні російські території – це болота під Москвою, – влада Херсона відповіла Путіну

      Висловлювання МЗС РФ "абсолютно нахабні"

      Земана образило висловлювання російських дипломатів про придушення Празької весни 1968 року: у МЗС Росії 18 грудня виступили проти визнання 21 серпня Днем пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехії та Словаччини радянськими військами.

      Це, звичайно, абсолютне нахабство. Раніше я прийняв запрошення президента Путіна відсвяткувати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні, та тепер думаю, щоб взагалі не їхати. Або поїхати й сказати росіянам: "А чи треба святкувати цю річницю?" 
      – обурено прокоментував ситуацію Земан.

      Чому в Росії зачепили тему Празької весни

      У Чехії 13 грудня прийняли закон, який визнає 21 серпня Днем пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини (ця держава існувала з 1918 до 1992 року) військами Варшавського договору в 1968 році.

      У МЗС Росії 18 грудня заявили, що цей закон "навряд чи сприятиме успішній співпраці між двома країнами", а загалом такий документ – "велике розчарування". Адже, мовляв, Росія та Чехія ще у 1993 році домовилися "підвести риску під тоталітарним минулим".

      До слова, у МЗС Чехії також відреагували на заяву Росії: Чехія є суверенною державою і має право вшановувати пам'ять загиблих.

      Що треба знати про Празьку весну 1968 року

      • Празька весна – народні протести проти радянської влади, що тривали з 5 січня по 20 серпня 1968 року. Країна фактично була під контролем СРСР від кінця Другої світової війни.
      • У ніч з 20 на 21 серпня до Чехословаччини ввели 200 тисяч солдатів та 5 тисяч танків для придушення антирадянських настроїв. Війська перебували в країні аж до 1990 року.
      • Армію до Чехословаччини ввели країни Варшавського договору: це так званий "оборонний блок соціалістичних країн" під повним контролем СРСР. Офіційно припинив існування 1 липня 1991 року.

      22 грудня Польща оприлюднила реакцію на скандальну заяву президента РФ Путіна про вторгнення радянських військ на землі поляків. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

      Зауважимо, президент Чехії Мілош Земан неодноразово заявляв, що Європа повинна зняти з РФ санкції, підтримував "Північний потік-2", ба навіть називав Крим російським (якщо вірити кримській проросійській організації "Къырым бирлиги", представники якої зустрічалися із Земаном).

      У Мукачеві агресивні молодики без розбору накинулися на відвідувачів кафе: відео
      27 грудня
      3218
      Автор: Северин Трач
      Теги: Чехія Новини Росії Історія Російська пропаганда Скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:10 Засновниця секс-готелю: Секс – важлива частина життя, але у нас її обходять стороною 18+
      Євгенія Мазур 3426
      сьогодні , 01:00 Криворукие миньоны Путина
      Іван Яковина 449
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      238
      27 грудня , 22:30 Головні новини 27 грудня: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди боргу та авіакатастрофа в Алмати
      Лія Бонавська 731
      27 грудня , 21:05 Бізнес в Україні 2019: як минув рік для ключових гравців на ринку технологій
      Ірина Полицька 495
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук