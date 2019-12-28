Абсолютне нахабство, – відомий симпатіями до Путіна президент Чехії раптово розкритикував Росію

Президент Чехії Мілош Земан може відмовитися відвідувати Росію у травні 2020, хоча вже й обіцяв Володимиру Путіну прибути на святкування "75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні". Причина у "абсолютно нахабних" заявах російських дипломатів про Празьку весну 1968 року.

Відомий своєю симпатією до лідера Росії Путіна Мілош Земан доволі різко висловився щодо Росії в інтерв'ю чеському виданню Parlamentni listy, опублікованому у п'ятницю, 27 грудня.

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Висловлювання МЗС РФ "абсолютно нахабні"

Земана образило висловлювання російських дипломатів про придушення Празької весни 1968 року: у МЗС Росії 18 грудня виступили проти визнання 21 серпня Днем пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехії та Словаччини радянськими військами.

Це, звичайно, абсолютне нахабство. Раніше я прийняв запрошення президента Путіна відсвяткувати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні, та тепер думаю, щоб взагалі не їхати. Або поїхати й сказати росіянам: "А чи треба святкувати цю річницю?"

– обурено прокоментував ситуацію Земан.

Чому в Росії зачепили тему Празької весни

У Чехії 13 грудня прийняли закон, який визнає 21 серпня Днем пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини (ця держава існувала з 1918 до 1992 року) військами Варшавського договору в 1968 році.

У МЗС Росії 18 грудня заявили, що цей закон "навряд чи сприятиме успішній співпраці між двома країнами", а загалом такий документ – "велике розчарування". Адже, мовляв, Росія та Чехія ще у 1993 році домовилися "підвести риску під тоталітарним минулим".

До слова, у МЗС Чехії також відреагували на заяву Росії: Чехія є суверенною державою і має право вшановувати пам'ять загиблих.

Що треба знати про Празьку весну 1968 року

Празька весна – народні протести проти радянської влади, що тривали з 5 січня по 20 серпня 1968 року. Країна фактично була під контролем СРСР від кінця Другої світової війни.

– народні протести проти радянської влади, що тривали з 5 січня по 20 серпня 1968 року. Країна фактично була під контролем СРСР від кінця Другої світової війни. У ніч з 20 на 21 серпня до Чехословаччини ввели 200 тисяч солдатів та 5 тисяч танків для придушення антирадянських настроїв. Війська перебували в країні аж до 1990 року.

для придушення антирадянських настроїв. Війська перебували в країні аж до 1990 року. Армію до Чехословаччини ввели країни Варшавського договору: це так званий "оборонний блок соціалістичних країн" під повним контролем СРСР. Офіційно припинив існування 1 липня 1991 року.

22 грудня Польща оприлюднила реакцію на скандальну заяву президента РФ Путіна про вторгнення радянських військ на землі поляків. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

Зауважимо, президент Чехії Мілош Земан неодноразово заявляв, що Європа повинна зняти з РФ санкції, підтримував "Північний потік-2", ба навіть називав Крим російським (якщо вірити кримській проросійській організації "Къырым бирлиги", представники якої зустрічалися із Земаном).